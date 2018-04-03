Что имеем: В Уфе уникальный музей нуждается в деньгах и защите от машин

Медиакорсеть решила заглянуть в музей выдающегося русского писателя и посмотреть, насколько он привлекателен для туристов.

Чем интересен музей

В этом доме жил писатель Сергей Аксаков, потом здание использовали как резиденцию вице-губернаторов, а после революции - там был туберкулезный диспансер. А в 1990-е годы открыли музей. Об этом рассказал и.о. заведующего отдела истории края Национального музея РБ, краевед Антон Фокин:

- Здание музея С.Т.Аксакова появилось во второй половине XVIII века. Это второе, имеющееся на территории Уфы, здание того периода. Принадлежало оно Степану Николаевичу Зубову, деду Сергея Аксакова. Детские годы Аксакова, описанные в произведении писателя «Детские годы Багрова-внука», проходили именно в усадьбе Зубова.

После того, как писатель отучился и покинул родовое гнездо в Уфе, это здание часто было занято под резиденцию вице-губернаторов. После революции здание некоторое время было в запустенье, и затем там разместилось медицинское учреждение (туберкулезный диспансер - прим.). В 90-е годы открыли мемориальный дом-музей С. Т. Аксакова.

Фото: Разиль Бикбулатов

Самое значимое событие, проходящее в стенах музея ежегодно, проводится в конце сентября. Аксаковские дни всегда сопровождаются музыкальными вечерами и встречами литераторов. Современные писатели могут прочесть свои новые произведения, пообщаться друг с другом и со своими поклонниками, и таким образом почтить память прославленного предшественника.

В Москве практически не осталось исторических зданий XVIII века. Существующие там дома - это точные копии, построенные по современным технологиям.

Фото: Разиль Бикбулатов

Сегодня в залах музея собрано полторы тысячи экспонатов, связанных с писателем. Встречаются его рукописи, книги из личной библиотеки, деловые бумаги времен его работы коллежским советником и генеалогическое древо известной семьи.

Фото: Разиль Бикбулатов

Отдельно стоит упомянуть атмосферу, которую попытались создать в музее. Все здесь так и дышит XIX веком, а у туристов, решивших пройтись по залам со старинной мебелью, может возникнуть ощущение, что они путешествуют во времени.

Фото: Разиль Бикбулатов

Чем можно помочь музею

Но эта атмосфера и уникальность не спасают музей от разрушительного воздействия современности. Музею нужен ремонт и защита от интенсивного движения автотранспорта.

- В 2000 годы нам сменили крышу, но сегодня нам нужен ремонт и просто необходима элементарная покраска, - говорит старший научный сотрудник, хранитель мемориального дома-музея С.Т.Аксакова Галина Иванова. - На это нет денег. Хочется сказать, что некоторые венцы здания нашего музея и оконные рамы сгнили и требуют замены.

Фото: Разиль Бикбулатов

- Расширили дороги, и охранная зона вокруг дома практически исчезла, - делится музейный работник. - Теперь, когда проезжают машины, у нас дрожат стены и идут трещины.

Фото: Разиль Бикбулатов

Нужны деньги и на продвижение музея, считает Галина Иванова:

- Мы не имеем буклетов и открыток про музей, которые могли разлетаться в другие страны. Необходимы средства, чтобы издавать печатную продукцию. Горсовет нам помогал, но это были маленькие тиражи, и они быстро расходились.

Фото: Разиль Бикбулатов

Потенциально музей может быть очень привлекателен, в том числе и для иностранных туристов.

- Из Голландии приехал один молодой человек, который прочитал Аксакова в переводе Джеймса Дафа, - делится хранитель дома-музея. - Он изучил русский язык и приехал в Уфу, чтобы лично увидеть этот дом, потому что у человека, который читает Аксакова, эти картинки буквально встают перед глазами. Наша первая задача - сохранить этот дом.

Фото: Разиль Бикбулатов

В особняке, где ныне располагается мемориальный музей, не все экспозиции посвящены только писателю. В залах время от времени открываются различные выставки. Чаще всего они посвящаются творчеству современных художников и привлекают гостей, увлекающихся живописью.

Здесь же находятся помещения, где работают тематические кружки. С 2008 года на постоянной основе в одном из залов находится Дом ремесел – он многое сможет рассказать о жизни края, его традициях и обычаях.

Фото: Разиль Бикбулатов

Заместитель министра культуры Башкирии Ранис Алтынбаев сообщил, как живет сегодня музей:

- Музей активно работает, посещаемость в год около 10 тысяч – это жители нашей республики и туристы со всей России, ближнего и дальнего зарубежья. По привлечению туристов работа ведется. Музей Аксакова - активный участник Всероссийских акций «Ночь в музее», «Ночь искусств». В мемориальном доме-музее С.Т.Аксакова проводятся концерты классической музыки. Запущена услуга «аудиогид», и посетитель музея самостоятельно может пройти все экспозиции. В дальнейшем планируем расширить функции сайта музея, а это дает дополнительные возможности для узнаваемости нашего культурного заведения.

Вместо выводов

Уфа нуждается в привлечении туристов, об этом много говорилось на совещаниях разного уровня. И одним из мест, которые можно было бы рекомендовать как уникальное и обязательное для посещения гостями города, мог бы вполне стать дом-музей Сергея Аксакова. Сейчас его состояние вызывает двоякие чувства: гордость из-за его ценности и уникальности и стыд, что музей нуждается в элементарных вещах.