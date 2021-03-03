В Демском районе Уфы полностью восстановили водоснабжение

В Деме наконец полностью восстановили водоснабжение после технической аварии, сообщает мэрия Уфы. В настоящий момент проходит ремонт магистральной трубы и завоздушивание линии горячего водоснабжения на верхних этажах МКД.

Поисково-спасательный отряд УГЗ откачивает воду при помощи дизельной насосной станции. По состоянию на 11:00 откачано более тысячи кубометров воды. Продолжается ликвидация аварийной ситуации. Напомним, накануне в Демском районе при проведении земляных работ спецтехникой АО «Башкиравтодор» был поврежден водопровод по улице Генерала Кусимова, 15/1. Из-за аварии 96 МКД и 54 частных домов, а также в 32 соцобъектах было понижено давление холодного водоснабжения. Ночью на месте работали мэр Уфы Сергей Греков, глава администрации Демского района, управляющие компании и ГУП «Уфаводоканал».

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