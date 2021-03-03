В Демском районе Уфы локализовали техническую аварию

Накануне в Демском районе Уфы произошла крупная авария, из-за которой многие жители могли остаться без воды. Глава района Айдар Базгудинов ночью был на месте и вел отчет о восстановительных работах на магистральном водопроводе на улице Генерала Кусимова, 15/1.

Из-за аварии верхние этажи домов остались без воды из-за понижения давления. «Уфаводоканал» установил две цистерны с технической водой. Около 04:00 Айдар Базгудинов сообщил, что авария локализована, параметры холодного водоснабжения домов Демского района восстанавливаются. Следующим этапом станет ликвидация утечки и устранение аварии в точке повреждения. В случае возникновения вопросов по ГВС и ХВС необходимо звонить в Управление гражданской защиты по Демскому району по номеру 281-13-00. Напомним, в распоряжении Mkset оказалась телефонограмма, подписанная представителем ГУП «Уфаводоканал» о том, что 2 марта в 15:00 АО «Башкиравтодор» повредили водовод Д-500 мм при производстве земляных работ, не согласованных с «Уфаводоканалом». Авария могла привести к полной остановке водоснабжения Демского района. Также отметим, что на вчерашнем оперативном совещании в администрации Уфы мэр Сергей Греков возмутился частыми коммунальными авариями в городе. Начальник управления по обеспечению жизнедеятельности Антон Тристан сообщил, что это связано с перепадом температуры. Греков поручил управлению совместно с «Уфаводоканалом» подготовить доклад о сложившейся ситуации.

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