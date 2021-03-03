«Нет взаимодействия между структурами». Мэр Уфы прокомментировал аварию в Деме

Напомним, накануне днем в Демском районе Уфы произошла техническая авария, которая могла оставить часть города без воды. Оказалось, что АО «Башкиравтодор» повредил водовод Д-500 мм при производстве земляных работ, не согласованных с «Уфаводоканалом». Глава района Айдар Базгудинов ночью был на месте и вел отчет о восстановительных работах на магистральном водопроводе на улице Генерала Кусимова, 15/1.