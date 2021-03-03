«Нет взаимодействия между структурами». Мэр Уфы прокомментировал аварию в Деме

«Нет взаимодействия между структурами». Мэр Уфы прокомментировал аварию в Деме

Сегодня, 10:24ГородАнна КононоваФото: личная страница Сергея Грекова
Глава администрации Уфы Сергей Греков пообещал выяснить и устранить причины технической аварии в Демском районе города. Градоначальник также высказался о работе структур по устранению повреждений.

Сергей Греков сообщил, что в Деме дали воду, резервуары потихоньку наполняются и скоро вода поднимется на верхние этажи домов. Он пояснил, что в том месте проходит строительство дорог, в результате землеройных работ случилась авария. Греков пообещал разрешить проблему и выяснить причины.

Его возмутило то, что авария произошла около 15:00, а ликвидировать последствия смогли только в районе трех ночи.

Во — первых, сроки, долго. Во-вторых, нет чёткого взаимодействия между городскими структурами. «Водоканал» упорно искал способ решить проблему, а Демский район в это время на месте аварии пытался ускорить процесс и хоть что-то объяснить жителям, заявил Греков.

Объединиться всем, по его словам, удалось только к утру. У мэра также есть вопросы к своим заместителям, поэтому сегодня пройдет совещание, где обсудят пути решения аналогичных ситуаций.

Напомним, накануне днем в Демском районе Уфы произошла техническая авария, которая могла оставить часть города без воды. Оказалось, что АО «Башкиравтодор» повредил водовод Д-500 мм при производстве земляных работ, не согласованных с «Уфаводоканалом». Глава района Айдар Базгудинов ночью был на месте и вел отчет о восстановительных работах на магистральном водопроводе на улице Генерала Кусимова, 15/1.

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