Гнать в шею и сажать: Хабиров пригрозил тюрьмой застройщикам-коррупционерам Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров в своем посте поднял тему долевого строительства: какая помощь оказывается обманутым людям, когда решится их проблема и как бороться с теми, кто украл их деньги. Кроме того, он затронул наболевшую тему — точечную застройку в Уфе.

Радий Хабиров напомнил, что республика активно работает с «Фондом защиты прав граждан — участников долевого строительства». В фонд была направлена заявка по 86 проблемным объектам, по 55 — уже принято решение о финансировании. На эти цели одобрена субсидия в сумме 6,7 миллиарда рублей. Глава Башкирии пообещать завершить все дома и закрыть вопрос по всем дольщикам. Для нас это дело принципа. Хотя не республика в этом виновата. Но я уже говорил — раз наши жители попали в беду, мы своих не бросаем, написал Хабиров. Он также напомнил об уголовной ответственности за нарушения. По данным Хабирова, в 90% случаев суды выносят необоснованно мягкие приговоры по застройщикам. Он напомнил о некоторых случаях, например, о хищении денег руководителями «Башинвестдома», приговоренных к двум годам колонии-поселения, из-за которых пострадали 170 человек, а ущерб составил 75 миллионов рублей. В настоящее время рассматривается уголовное дело в отношении руководителей «КилСтройИнвеста». Их также обвиняют в хищении. Хабиров поднял «кричащую» проблему в Уфе — точечная застройка. Казалось бы, известные в строительном бизнесе люди, но нет, портят себе репутацию в погоне за легкой прибылью. Лезут со своими высотками, «свечками» во дворы, особенно в историческом центре, в парковые, лесные зоны. Используют всевозможные лазейки, чтобы узаконить точечную застройку, отметил глава Башкирии. В этом случае, как заявил Радий Хабиров, приходится останавливать стройки, как это было на Шота Руставели, Зорге и Армавирской. Кроме того, возникают вопросы к надзорным органам. Он заявил, что необходимо прекратить все эти коррупционные схемы, а недобросовестных застройщиков «гнать в шею, если не хотят работать по закону» и сажать за аферы. Напомним, ранее глава Башкирии поручил разобраться со строительством многоэтажки по адресу Армавирская, 15а, которое осуществляет «Стройтрест Девелопмент». По данным властей республики, компания получила разрешение от мэрии Уфы на строительство 27-этажного здания, хотя по закону положено 4-6. Два сотрудника администрации, выдавшие документацию, были арестованы. Радий Хабиров заявил, что необходимо остановить стройку.

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