Глава Горсовета Уфы заявил о банкротстве районных управлений жилищного хозяйства

По данным спикера Горсовета, остальные пять районных управлений являются глубоко убыточными. В УЖХ Кировского района с января введена процедура наблюдения. В отношении управления Калининского района с декабря прошлого года рассматривается о признании предприятия банкротом. Дело о банкротстве Демского УЖХ находится в Арбитражном суде с августа 2020 года.