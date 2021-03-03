Глава Горсовета Уфы заявил о банкротстве районных управлений жилищного хозяйства

Трофимов отметил, что мэрия Уфы не прислушалась к предложению депутатов по оздоровлению сферы ЖКХ. В настоящее ликвидировано УЖХ Орджоникидзевского района, а Ленинского — находится в стадии ликвидации после банкротства.
По данным спикера Горсовета, остальные пять районных управлений являются глубоко убыточными. В УЖХ Кировского района с января введена процедура наблюдения. В отношении управления Калининского района с декабря прошлого года рассматривается о признании предприятия банкротом. Дело о банкротстве Демского УЖХ находится в Арбитражном суде с августа 2020 года.
Кроме того, кредиторы предприятий Советского и Октябрьского районов планируют направить иски о банкротстве. У Демского и Октябрьского УЖХ заблокированы банковские счета.
Как сообщает РБК, 49% акций каждого управления принадлежат АО «Инвестиционное агентство» Уфы.