Глава Горсовета Уфы заявил о банкротстве районных управлений жилищного хозяйства

Глава Горсовета Уфы заявил о банкротстве районных управлений жилищного хозяйства

Сегодня, 15:10ГородАнна КононоваФото: Администрация Уфы
Спикер Горсовета Уфы Валерий Трофимов заявил о тяжелом финансовом положении предприятий жилищно-коммунального хозяйства. Они фактически находятся в состоянии банкротства, передает РБК.

Трофимов отметил, что мэрия Уфы не прислушалась к предложению депутатов по оздоровлению сферы ЖКХ. В настоящее ликвидировано УЖХ Орджоникидзевского района, а Ленинского — находится в стадии ликвидации после банкротства.

По данным спикера Горсовета, остальные пять районных управлений являются глубоко убыточными. В УЖХ Кировского района с января введена процедура наблюдения. В отношении управления Калининского района с декабря прошлого года рассматривается о признании предприятия банкротом. Дело о банкротстве Демского УЖХ находится в Арбитражном суде с августа 2020 года.

Кроме того, кредиторы предприятий Советского и Октябрьского районов планируют направить иски о банкротстве. У Демского и Октябрьского УЖХ заблокированы банковские счета.

Как сообщает РБК, 49% акций каждого управления принадлежат АО «Инвестиционное агентство» Уфы.

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