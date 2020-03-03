«Взбодрю вас»: мэр Уфы назначил «газовика» и обещал еженедельно снимать по чиновнику
Ульфат Мустафин возмущен поведением подчиненных.
Сегодня, 3 марта, на оперативном совещании в администрации Уфы глава города Ульфат Мустафин представил нового руководителя филиала ПАО «Газпром-Газораспределение-Уфа». Им стал Ильфир Мулюков.
По словам Ульфата Мустафина, Ильфир Мулюков дано работает в отрасли, он его лично знает, как крепкого профессионала, потому что работал раньше вместе с ним.
Далее, в ходе оперативки, стало очевидно, что кадровые перестановки в мэрии и муниципалитетах точно не прекратятся.
Так, в ходе обсуждения вопроса о ямочном ремонте Ульфат Мустафин обратился к главе Советского района Уфы Рустему Рахматуллину с вопросом:
— Что, первый заместитель, уволился? Не выдержал?
— Не выдержал, — сокрушенно подтвердил Рахматуллин.
— Если вас надо взбодрить, я вас взбодрю! — разбушевался далее, в ходе обсуждения, Ульфат Мустафин. — Если надо, каждую неделю буду по одному человеку снимать, может, тогда будет порядок!
Напомним, недовольство главы города вызвали беспорядок на набережной реки Белой, свалка мусора на стихийной парковке таксистов возле супермаркета «Перекресток», а также чтение обращений горожан в соцсетях.