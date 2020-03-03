«Взбодрю вас»: мэр Уфы назначил «газовика» и обещал еженедельно снимать по чиновнику

Сегодня, 3 марта, на оперативном совещании в администрации Уфы глава города Ульфат Мустафин представил нового руководителя филиала ПАО «Газпром-Газораспределение-Уфа». Им стал Ильфир Мулюков.

По словам Ульфата Мустафина, Ильфир Мулюков дано работает в отрасли, он его лично знает, как крепкого профессионала, потому что работал раньше вместе с ним.

Далее, в ходе оперативки, стало очевидно, что кадровые перестановки в мэрии и муниципалитетах точно не прекратятся.

Так, в ходе обсуждения вопроса о ямочном ремонте Ульфат Мустафин обратился к главе Советского района Уфы Рустему Рахматуллину с вопросом:

— Что, первый заместитель, уволился? Не выдержал?

— Не выдержал, — сокрушенно подтвердил Рахматуллин.

— Если вас надо взбодрить, я вас взбодрю! — разбушевался далее, в ходе обсуждения, Ульфат Мустафин. — Если надо, каждую неделю буду по одному человеку снимать, может, тогда будет порядок!