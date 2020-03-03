В Уфе коммунальщики всю ночь чистили набережную от мусора после разноса от властей

Сегодня, 3 марта, на оперативном совещании в администрации Уфы глава города Ульфат Мустафин потребовал срочно ликвидировать горы мусора, накопившиеся на набережной реки Белой на въезде в город. Беспорядок глава города обнаружил накануне во время рабочей поездки по Уфе.

Отметим, что фотографиями и впечатлениями о ситуации на набережной, в строительство которой инвестировано свыше 12 млрд рублей, горожане делились в соцсетях давно. Наконец-то, мэр Уфы увидел всё своими глазами.

— Вы обещали провести благоустройство набережной в феврале, а сейчас уже март начался! — возмутился глава города.

Подчиненные рассказали, что ночью уже навели порядок на территории, расположенной рядом с Домом республики и в данный момент продолжают уборку на участке набережной возле Монумента дружбы.

Тем временем Ульфат Мустафин пообещал завтра заехать на набережную и лично проверить, как она выглядит.