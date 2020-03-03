«В пятницу все на улицу!»: в Уфе чиновникам приказали убирать город вместе со всеми

Сегодня, 3 марта, на оперативном совещании в администрации Уфы глава города Ульфат Мустафин дал четкое указание всем чиновникам в обязательном порядке принимать участие в санитарных пятницах. Первая из них уже прошла 28 февраля.

По данным Управления коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы, в ней приняли участие более 10 000 человек, было задействовано 620 единиц техники, вывезено 10 389,4 тонн снега.

- В пятницу все на улицы! – заявил на оперативке глава города. – А потом также активно принимать участие в субботниках! А то жителей города агитируем, а сами в кабинетах сидим. Чтобы такого не было!

На оперативке объявили, что экологический месячник по уборке города запланирован с 25 марта по 30 апреля, в этот период планируется провести три субботника.