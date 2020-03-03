«В пятницу все на улицу!»: в Уфе чиновникам приказали убирать город вместе со всеми
Об этом было объявлено на оперативке в мэрии города.
Сегодня, 3 марта, на оперативном совещании в администрации Уфы глава города Ульфат Мустафин дал четкое указание всем чиновникам в обязательном порядке принимать участие в санитарных пятницах. Первая из них уже прошла 28 февраля.
По данным Управления коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы, в ней приняли участие более 10 000 человек, было задействовано 620 единиц техники, вывезено 10 389,4 тонн снега.
- В пятницу все на улицы! – заявил на оперативке глава города. – А потом также активно принимать участие в субботниках! А то жителей города агитируем, а сами в кабинетах сидим. Чтобы такого не было!
На оперативке объявили, что экологический месячник по уборке города запланирован с 25 марта по 30 апреля, в этот период планируется провести три субботника.
Должны быть очищены газоны, тротуары и дороги от грязи и снега, побелен деревья и высажены деревья-крупномеры и кустарники, отремонтированы тротуары, заборы, металлические ограждения, парапеты. Весь собранный мусор будет вывезен на полигон ТБО в поселке Черкассы.