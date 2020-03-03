«Суперцентр города!»: мэр Уфы обнаружил свалку мусора, устроенную таксистами

Сегодня, 3 марта, на оперативном совещании в администрации Уфы глава города УЛьфат Мустафин устроил разнос подчиненным за свалку мусора, которую он обнаружил возле супермаркета «Перекресток» в районе Центрального рынка.

- Что за свалку мусора устроили там таксисты? Я не возражаю, пусть стоят, но свалку пусть не устраивают! Банки, бутылки, коробки!.. Это же суперцентр города!.. Почему никто не следит там за порядком? - возмутился глава города.

Подчиненные свалили всю вину за происшедшее на таксистов, давно обосновавшихся в этом месте, как на стихийной парковке, и пообещали навести порядок в кратчайшие сроки.