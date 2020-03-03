Чтобы спастись от паводка, из Уфы вывезли уже 7 тысяч кубометров снега

Сегодня, 3 марта, на оперативном совещании в администрации Уфы начальник МБУ «Управление гражданской защиты» города Уфы Рафаэль Ахметов рассказал о подготовке к весеннему паводку.

По данным снегосъемок от Башгидромета на 29 февраля, высота снежного покрова на реке Белая, включая реку Уфа, составляет 57 см, река Дема - 36 см, запасы воды в снежном покрове составили 143 мм и 97 мм соответственно, что выше нормы на 6% и чуть выше уровня прошлого года.

В этом году для мониторинга и прогнозирования паводковой обстановки запущена специальная геоинформационная система гидрологических рисков. которая дает возможность в режиме онлайн производить постоянное наблюдение за уровнем воды на автоматических гидропостах, расположенных на реке Белая в районе «Монумента Дружбы» и реке Уфа в микрорайоне «Шакша».

Кроме того, эта система позволяет автоматически проводить моделирование ситуации по подтоплению территории города при возможных уровнях поднятия воды. Информация с датчиков мониторинга уровня воды доступна через интернет-сайты Госкомитета РБ по ЧС и Управления гражданской защиты Уфы.

Пока в столице готовятся к паводку, организуя вывоз снега из города, откачку и отвод талых вод, проверкой ливневой канализации и т.д.

По уточненным данным, с улиц, кот­орые традиционно под­тапливаются из-за ак­тивного снеготаяния, проводится работа по вывозу снега. По состоянию на 2 марта, с таких городских участков было вывезено порядка 7​ 000 кубометров снега.

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