Арбитражный суд Башкирии не вернул ИП Искалин свидетельства на маршруты № 272 и 298

По ходатайству управления транспорта и связи мэрии Уфы от 27 декабря свидетельства на указанные маршруты были приостановлены в ходе заседания суда 2 февраля, сообщает РБК-Уфа.

Арбитражный суд Башкирии пришел к решению не отменять ранее наложенные на маршруты частного перевозчика ИП Искалин обеспечительные меры. Мотивировала мэрия необходимость обеспечительных мер тем, что в 2021 году за нарушение закона о безопасности дорожного движения при перевозке пассажиров ГАИ привлекла около ста водителей, которые работали на маршрутах Искалина. Сообщалось также и о 130 ДТП с автобусами частного перевозчика за период с 2020 по 2021 год. Были опубликованы данные о том, что водители перевозчика 1,8 тысяч раз нарушали правила дорожного движения. Суд счел данные сведения подобающим свидетельством того, что от перевозчика исходит опасность как жизни так и здоровью пассажиров. Обеспечительные меры судом были наложены для того, чтобы избежать имущественного ущерба в случае дорожной аварии. Напомним, 25 января 2022 года частный перевозчик Виктор Искалин обратился в Арбитражный суд Башкирии с требованием отменить наложенные ранее обеспечительные меры и возобновить его свидетельства по двум крайне популярным уфимским маршрутам под номерами 272 и 298. Ранее, 27 декабря Арбитражный суд Башкирии удовлетворил иск Управления транспорта и связи мэрии Уфы и лишил Искалина лицензии на работу маршрутов №298 и 272. Решение суда не устроило частного перевозчика Искалина в связи с чем он подал ходатайство в Арбитражный суд Башкирии. Свои требования Искалин мотивировал в том числе и тем, что судебное производство в предыдущем процессе якобы было нарушено. Еще в конце 2021 года от перевозчика поступала информация о том, что он не получал на руки документов с претензиями от властей, включая и само исковое заявление. Уточнялось, что о некоторых моментах касающихся судебного разбирательства Виктор Искалин узнавал из средств массовой информации. После того как иск администрации был удовлетворен, проблемы начались и у руководительницы ассоциации перевозчиков Башкирии Натальи Тептеревой. Спустя несколько дней после решения суда Тептерева в социальных сетях сообщала об угрозах в свой адрес, также в беседе с корреспондентом Тептерева сообщила и о угрозах в адрес ее покойной матери, которая скончалась около 10 лет назад. Неизвестно с чем были связаны и от кого исходили угрозы, однако стоит отметить, что перевозчик в противостоянии с городской администрацией не сдавался и использовал все возможные способы привлечь к ситуации с частными перевозчиками Уфы. Сам Искалин и водители, работающие на прежде принадлежавших ему маршрутах, записывали обращение к главе СК России Бастрыкину, а также обращались в прокуратуру и в федеральную антимонопольную службу. Нелишним будет напомнить и о том, что 19 января текущего года Челябинский Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд обязал чиновников Уфы пересмотреть реформу общественного транспорта в столице. само решение Арбитражного суда Башкирии было вынесено еще 29 октября 2021 года, его и оспаривала в своей апелляции мэрия города. В октябре 2021 года администрацию Уфы через суд обязали дублировать маршруты с регулируемыми и нерегулируемыми тарифами. Сообщал суд и о том, что в случае обоснованной отмены дублируемого маршрута нужно отменять оба маршрута и назначать дополнительный конкурс. На устранения нарушений со стороны администрации суд давал три месяца срока. В решении арбитража первой инстанции сказано, о том, что "в целях оптимизации маршрутной сети Уфы было допущено устранение с него хозяйствующих субъектов, ограничение конкуренции и создание преимущественных условий конкретному хозяйствующему субъекту на рынке пассажирских перевозок". Это разумно расценить как согласие суда с тем, что отмена маршрутов частных перевозчиков является недопустимой, так как это действие ограничивает конкуренцию. Известно и мнение о ситуации с частными перевозчиками Уфы главы Башкирии Радия Хабирова. В ходе итогового интервью журналистам государственных СМИ республики Радий Хабиров прокомментировал ситуацию с частными перевозчиками и исчезновением ПАЗиков с дорог Уфы, которые, по словам главы региона к остановкам «слетались как вороньё». Также Хабиров тогда говорил и о том, что частные перевозчики в Уфе "бьются за левые деньги".

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