В Уфе вандалы разрушили ледяную фигуру миньонов, установленную возле "Уфа-арены".

- Нет теперь с нами миньонов! - написал на своей странице в Facebook глава администрации Советского района Уфы Урал Кильсенбаев. - В прошлую ночь двое отморозков сломали ледовую скульптуру. Уважаемые гости и жители Советского района, относитесь с уважением к труду друг друга. Камеры все фиксируют, найдём и накажем!