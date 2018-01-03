Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Уфе вандалы разрушили ледяную фигуру миньонов, установленную возле "Уфа-арены".
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Фото: https://www.facebook.com/u.kilsenbaev?hc_ref=ARTe0hhH8ulAtalLCJYbb1vWVsxKY1TGVZCfsysWm-SxGB6OI9RoaoV2TKPFTCMdxvQ
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Фото: https://www.facebook.com/u.kilsenbaev?hc_ref=ARTe0hhH8ulAtalLCJYbb1vWVsxKY1TGVZCfsysWm-SxGB6OI9RoaoV2TKPFTCMdxvQ
- Нет теперь с нами миньонов! - написал на своей странице в Facebook глава администрации Советского района Уфы Урал Кильсенбаев. - В прошлую ночь двое отморозков сломали ледовую скульптуру. Уважаемые гости и жители Советского района, относитесь с уважением к труду друг друга. Камеры все фиксируют, найдём и накажем!
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей