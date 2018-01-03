Уфа вошла в ТОП-10 городов России с самым высоким уровнем качества жизни

Финансовый университет при Правительстве РФ подвел итоги исследований качества жизни в крупных и средних российских городах. По итогам 2017 года Уфа вошла в число лидеров, заняв 6-ое место.

Эксперты оценивали состояние городской среды по шести основным показателям. В их числе - качество медицинского обслуживания, возможность получения хорошего образования и культурного досуга. Также учитывались состояние дорог, работа службы ЖКХ, миграционные настроения и оценка работы городских властей.

Сбор данных проводился при помощи социологических опросов.