Мэрия Уфы опровергла информацию о продаже фастфуда в киосках печати

Пресс-служба администрации столицы Башкирии сообщила, что в киосках МУП «Уфа-печать» продолжат продавать печатную продукцию, а информация о их замещении точками продажи овощей, фруктов и фастфудом является недостоверной.

Ранее руководитель группы компаний «Горпечать» Тимур Ахметшин рассказывал «Башинформу», что из-за опоздания выставления аренды киосков на торги, ставится под сомнение продажа печатной продукции с нового года. Он предположил, что наиболее выгодные предложения аренды могут предоставить продавцы шаурмы, фруктов или микрофинансовые организации. По данным пресс-службы мэрии, в этом году действительно истекает договор аренды киосков «Уфа-печать». В настоящее время предприятие проводит оценку рыночной стоимости ларьков. После этого объекты торговли выставят на торги. Информация о возможном замещении киосков с печатной продукцией точками продажи овощей, фруктов и фастфуда является недостоверной. В киосках МУП «Уфа-печать» продажа печатной продукции будет сохранена в обязательном порядке,пояснили в пресс-службе администрации. В Уфе также планируется увеличение точек продажи, постепенный переход на самостоятельную реализацию предприятием печатной продукции и ребрендинг с установкой современных павильонов. Администрация города разрабатывает дизайн-проект.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter