Мэрия Уфы опровергла информацию о продаже фастфуда в киосках печати

Ранее руководитель группы компаний «Горпечать» Тимур Ахметшин рассказывал «Башинформу», что из-за опоздания выставления аренды киосков на торги, ставится под сомнение продажа печатной продукции с нового года. Он предположил, что наиболее выгодные предложения аренды могут предоставить продавцы шаурмы, фруктов или микрофинансовые организации.