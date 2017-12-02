В Уфе внезапно без предупреждения перекрыли центральную улицу

У дорожников не было договоренности с МУЭТ о проведении работ.

В Уфе в субботу, 2 декабря, в семь часов утра дорожные службы без всякого согласования с МУЭТ поставили бетонные блоки на пересечении улиц Коммунистической и Цюрупа, перекрыв движение автотранспорта в сторону улицы Октябрьской Революции, сообщают «Вести-Башкортостан».