В Уфе внезапно без предупреждения перекрыли центральную улицу

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
У дорожников не было договоренности с МУЭТ о проведении работ.
В Уфе в субботу, 2 декабря, в семь часов утра дорожные службы без всякого согласования с МУЭТ поставили бетонные блоки на пересечении улиц Коммунистической и Цюрупа, перекрыв движение автотранспорта в сторону улицы Октябрьской Революции, сообщают «Вести-Башкортостан».
Транспорт движется через Центральный рынок. Информации об ограничении на этом участке дороги не было.
Читайте RostovGazeta в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей