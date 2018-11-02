В Уфе закроют парковку перед Конгресс-холлом из-за народных гуляний
Сегодня, 18:07ГородТатьяна МайороваФото: Кристина Дейнеко.
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Праздничные мероприятия состоятся 4 ноября, начиная с 11 часов утра.
Администрация Уфы известила горожан о том, что 4 ноября, начиная с 11 часов утра, на площади рядом с Конгресс-холлом пройдут праздничные гуляния, приуроченные ко Дню народного единства.
В связи с этим парковка, расположенная рядом с Конгресс-холлом, будет закрыта с 18.00 3 ноября до 20.00 4 ноября.
Представители мэрии принесли извинения за возможные неудобства, которые испытают столичные автомобилисты.
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