В Уфе закроют парковку перед Конгресс-холлом из-за народных гуляний

Администрация Уфы известила горожан о том, что 4 ноября, начиная с 11 часов утра, на площади рядом с Конгресс-холлом пройдут праздничные гуляния, приуроченные ко Дню народного единства.

В связи с этим парковка, расположенная рядом с Конгресс-холлом, будет закрыта с 18.00 3 ноября до 20.00 4 ноября.