Транспортная реформа или передел рынка: Как выполняется первое поручение Хабирова

Самым первым поручением врио главы Башкирии Радия Хабирова было навести порядок в Уфе на рынке общественных перевозок и вытеснить оттуда нелегальных перевозчиков. Был поставлен жесткий срок – доложить о результатах 1 декабря. Медиакорсеть решила оценить, кто выиграл, а кто потерял в ходе первых дней выполнения этого поручения.

Кто оказался в плюсе

Первым делом в плюсе оказался государственный перевозчик – «Башавтотранс», у которого резко увеличилась загрузка автобусов большой вместимости. Предприятию пришлось снять часть автобусов с ряда городов и бросить их на те маршруты, которые оголились в результате невыхода с 23 октября более 1000 автобусов нелегальных перевозчиков.

- «Башавтотранс» при загрузке в 35% (было до начала выполнения поручения) нес убытки, для достижения точки безубыточности надо загружать автобусы минимум на 55%, - ранее сообщил на транспортном форуме заместитель гендиректора по пассажирским перевозкам ГУП «Башавтотранс» Сергей Паскин.

А теперь «Башавтотранс» объявил о наборе водителей – в связи с обновлением и увеличением подвижного состава. Правительство приняло «дорожную карту», в котором в частности предусматривается приобрести до 200 автобусов «Нефаз» - разумеется, для госперевозчика.

Кто оказался в минусе

По информации «Уфагортранса», до поручения Радия Хабирова в Уфе пассажиров обслуживали 3150 машин, в том числе почти 1300 от нелегальных перевозчиков. К ним прежде всего относят компанию «Транс Лайн», которая входит в Союз независимых автопредпринимателей Башкирии. После начала рейдов, когда частники, являющиеся владельцами машин, поняли, что спокойной жизни на рынке перевозок им не видать, часть из них стали переходить к легальным перевозчикам. Но не все – порядка 300-350 машин.

- Мы работали с 5 утра до 11 вечера, - поделился с Медиакорсетью один из участников рынка. - Проверяли техническое состояние машин, документы и так далее. За неделю к нам перешли порядка 300 человек с машинами.

Но потом это движение закончилось. В чем загвоздка, пока сказать сложно.

Как ни странно, определенные неудобства стали испытывать и легальные перевозчики. Об этом Медиакорсети сообщил другой участник рынка, пожелавший остаться неизвестным.

- Если раньше муниципальное управление возглавлял выходец из «Башавтотранса», то теперь ситуация изменилась, - рассказал источник. - Мы выводим некоторые машины на те маршруты, которые оказались наиболее востребованными и столкнулись с тем, что в администрации города нам не выдают маршрутные карты. А в ходе рейдов без карт водителя штрафуют или в случае повторного нарушения этих правил – машину отвозят на штрафстоянку. А для наших водителей – автобус – их единственное средство существования. И мы теперь думаем, что нам делать. Получается, что к легальным перевозчикам относятся как к нелегальным.

По мнению собеседника, передел рынка уже произошел.

В число тех, кто оказался в минусе, смело можно включить тех, кто «крышевал» данный бизнес. По данным телеканала БСТ, годовой оборот «черного нала» на рынке перевозок исчисляется суммой в 3-5 миллиарда рублей. Так что транспортная реформа в Уфе означает еще и передел рынка в этом смысле, новое руководство пытается выбить почву из под ног тех, кто контролирует этот рынок. Не секрет, что в числе «крышующих» называют и неких «оборотней» в погонах, и вполне можно ожидать, что поручение Радия Хабирова вызовет волну противодействия с их стороны.

Сколько надо денег

На транспортном форуме в Уфе заместитель председателя госкомтранспорта Азат Калимуллин привел такие цифры, говоря о финансах, которые нужно вложить в реформу общественного транспорта:

- Если в дорожную отрасль вкладывается в год до 17 миллиардов рублей, то сюда – несопоставимые суммы. Ежегодно надо по 5 миллиардов рублей вкладывать в транспортную систему в муниципалитетах. Если бы мы, как в Москве финансировали эту сферу, то нелегальных перевозчиков у нас бы не было.

Ранее Ирек Ялалов, когда был мэром Уфы, называл суммы, необходимые для обновления общественного транспорта - от 30 до 200 миллиардов рублей.

Кто сейчас владеет маршрутками в Уфе, подробно описало издание «Реальное время». Мы покажем первых пять крупных участников рынка.