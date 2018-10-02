Долг уфимцев за ЖКХ превышает 1,6 млрд рублей

Сегодня, 2 октября, во время оперативного совещания в уфимской мэрии исполняющий обязанности мэра Салават Хусаинов попросил управляющие компании усилить контроль за коммунальными платежами уфимцев, так как с каждым месяцем долг растет. Он отметил, что общая задолженность за ЖКХ уже превысила 1,624 млрд рублей.

- Те, кто платит, не должны быть заложниками тех, кто не платит, - отмечает Салават Хусаинов. – Значит нужно работать с каждым домом по отдельности. Называйте тех, кто живет за счет соседа.