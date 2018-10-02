Бабье лето: В Башкирии потеплеет до +21°C

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На этой неделе температура воздуха по востоку республики поднимется до +21°C, сообщили в пресс-службе Башгидрометцентра.
На неделе, 3 октября, днем пройдет небольшой дождь. Температура воздуха днем поднимется до +14+19°C, а ночью составит 0+5°C. В четверг, 4 октября, пройдут небольшие дожди, местами до умеренных, днем температура воздуха составит +5+10°C ночью и +13+18°C днем, поднимаясь по востоку до +21°C.
Сейчас, 2 октября, температура воздуха составляет +10°C, дует юго-западный умеренный ветер. Ночью небольшой дождь ожидается в отдельных северных районах.
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