Вице-премьер Марзаев объяснил, почему самую большую школу в Башкирии не сдали в срок

Вице-премьер Марзаев объяснил, почему самую большую школу в Башкирии не сдали в срок
Вице-премьер Марзаев объяснил, почему самую большую школу в Башкирии не сдали в срок
Вчера, 14:28ГородЭлина СайфрановаФото: Telegram-канал Алана Марзаева
Школу на 1650 учеников, которую строят в микрорайоне Инорс в Уфе, обещали сдать к началу учебного года, однако не вышло. Вице-премьер правительства Башкирии Алан Марзаев объяснил почему.

Вице-премьер Алан Марзаев объяснил почему школу № 51 в микрорайоне Инорс, рассчитанную на 1650 учеников, не сдали в срок, а именно 1 сентября 2022 года. Как объяснил чиновник в своих социальных сетях, все дело в санкциях. Так, сроки сдачи объекта сорвались из-за поставки электронного оборудования, которое предназначено для оснащения школы.

На данный момент, по словам Марзаева, строительство «на финишной прямой» и новый срок открытия образовательного объекта — декабрь 2022 года. К слову, дата определена «с запасом».

Ранее, жительница микрорайона жаловалась в социальных сетях на то, что к новому учебному году школа № 51 оказалась не готова и детям приходится учиться в бывшем доме культуры. Между тем, в администрации Калининского района Уфы задержку объяснили также санкционным давлением, однако срок сдачи объекта назвали совсем другой — второе полугодие 2023 года.

Напомним, что в микрорайоне Инорс строится «крупный образовательный объект, в составе которого — средняя общеобразовательная школа, детский сад и спортивный блок». Площадь данного объекта — 25 тысяч квадратных метров и одновременно в нем могут обучаться до 1650 детей.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, [email protected]

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: [email protected] / [email protected]

18+

Яндекс.Метрика
Регионы