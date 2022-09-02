Вице-премьер Марзаев объяснил, почему самую большую школу в Башкирии не сдали в срок

Школу на 1650 учеников, которую строят в микрорайоне Инорс в Уфе, обещали сдать к началу учебного года, однако не вышло. Вице-премьер правительства Башкирии Алан Марзаев объяснил почему.

Вице-премьер Алан Марзаев объяснил почему школу № 51 в микрорайоне Инорс, рассчитанную на 1650 учеников, не сдали в срок, а именно 1 сентября 2022 года. Как объяснил чиновник в своих социальных сетях, все дело в санкциях. Так, сроки сдачи объекта сорвались из-за поставки электронного оборудования, которое предназначено для оснащения школы. На данный момент, по словам Марзаева, строительство «на финишной прямой» и новый срок открытия образовательного объекта — декабрь 2022 года. К слову, дата определена «с запасом». Ранее, жительница микрорайона жаловалась в социальных сетях на то, что к новому учебному году школа № 51 оказалась не готова и детям приходится учиться в бывшем доме культуры. Между тем, в администрации Калининского района Уфы задержку объяснили также санкционным давлением, однако срок сдачи объекта назвали совсем другой — второе полугодие 2023 года. Напомним, что в микрорайоне Инорс строится «крупный образовательный объект, в составе которого — средняя общеобразовательная школа, детский сад и спортивный блок». Площадь данного объекта — 25 тысяч квадратных метров и одновременно в нем могут обучаться до 1650 детей.

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