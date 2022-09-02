«Опять год не будет»: уфимка пожаловалась на затяжное строительство школы

Речь идёт о строительстве новой школе № 51 в Инорсе. Предполагалось, что самая большая школа в республике будет сдана в 2022 году, однако сроки строительства и сдачи были отодвинуты на 2023 год.

С началом нового учебного года вскрылось и множество новых проблем. Так, жительница Уфы Ольга Р. на странице главы Башкирии выражает недовольство тем, что к новому учебному году школа № 51 не достроена. И вместо новой школы дети, с ее слов, ушли на линейку в лицей № 60 и школу № 51, которая находится в здании бывшего дома культуры. Фото: Азат Бадранов/ VK.com Между тем, в администрации Калининского района Уфы сообщают, что срок сдачи объекта отодвинут до второго полугодия 2023 года по причине санкционного давления. На самом объекте, по информации администрации, продолжаются кровельные работы, устанавливается вентиляционная система, проводится отделка спортивного и актового залов. — То есть опять год школы не будет, может, не на эту страницу писать надо? Раз Глава Республике не может этот вопрос решить, пусть Президент решает, заявляет Ольга Р. Напомним, что школа № 51 строится в микрорайоне Инорс и сможет принять до двух тысяч учеников. Так, 10 августа на объекте побывал вице-премьер правительства Башкирии Азат Бадранов и заявил, что дети начнут учиться в этой школе в третьей четверти учебного года. Mkset направил официальные запросы в Министерство образования Башкирии, а также в администрацию города.

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