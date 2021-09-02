В Уфе жители возмущены очередями в период коронавируса

Очереди одолевают в ГАИ, в магазинах за шевронами и даже в пунктах вакцинации от COVID-19.

Количество фотографий из очередей и недовольство уфимцев растут в геометрической прогрессии. Так, недавно появилась еще одна фотография, но уже из очереди в ГАИ. — Очереди были, есть и будут. И никакие Госуслуги и Интернеты не смогу сломить наши традиции, —иронично замечает автор фотографии. Фото: facebook.com Действительно, в Уфе очереди означают стабильность. Вспомним, как родители школьников покупали необходимые для школы шевроны, очередь тогда тянулась до улицы. У людей возникали справедливые вопросы о соблюдении санитарных норм и социальной дистанции в период пандемии. Аналогичная ситуация была и в начале лета, когда очереди образовывались за самой вакциной от коронавируса. Вакцина словно горячие пирожки разлеталась очень быстро, после сообщения о введении новых ограничительных мер. Однако о них как-то позабыли и вместо этого решили провести Фольклориаду и WorldSkills. Как известно, в очереди коронавирус не обитает, однако Mkset советует даже в трудных ситуациях соблюдать дистанцию и масочный режим.

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