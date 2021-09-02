В Уфе жители возмущены очередями в период коронавируса

Количество фотографий из очередей и недовольство уфимцев растут в геометрической прогрессии. Так, недавно появилась еще одна фотография, но уже из очереди в ГАИ.
— Очереди были, есть и будут. И никакие Госуслуги и Интернеты не смогу сломить наши традиции, —иронично замечает автор фотографии.
Действительно, в Уфе очереди означают стабильность. Вспомним, как родители школьников покупали необходимые для школы шевроны, очередь тогда тянулась до улицы. У людей возникали справедливые вопросы о соблюдении санитарных норм и социальной дистанции в период пандемии.
Аналогичная ситуация была и в начале лета, когда очереди образовывались за самой вакциной от коронавируса. Вакцина словно горячие пирожки разлеталась очень быстро, после сообщения о введении новых ограничительных мер. Однако о них как-то позабыли и вместо этого решили провести Фольклориаду и WorldSkills.
Как известно, в очереди коронавирус не обитает, однако Mkset советует даже в трудных ситуациях соблюдать дистанцию и масочный режим.