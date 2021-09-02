В Уфе запустили светомузыкальный «сухой» фонтан на Советской площади

В Уфе запустили светомузыкальный «сухой» фонтан на Советской площади
В Уфе запустили светомузыкальный «сухой» фонтан на Советской площади
Вчера, 08:04ГородАлександра КонстантиноваФото: Скриншот видео со страницы Радия Хабирова
Торжественное открытие объекта состоялось вчера вечером, 1 сентября.

Как и обещали, в Уфе в срок запустили фонтан на Советской площади. Видео разливающегося фонтана опубликовал на своей странице глава Башкирии Радий Хабиров.

Светомузыкальный фонтан является «сухим», то есть у него нет чаши. Благодаря этому люди могут ходить прямо по объекту. Ранее его уже запускали в конце мая, но только в тесовом режиме.

Напомним, в Уфе проходит реконструкция Советской площади, на которую выделили 241,4 миллиона рублей. Ранее сообщалось, что работы завершат до 30 сентября этого года. Согласно проекту, на площади должны появиться памятник Мингали Шаймуратову, фонтан и небольшие скверы. Также планировали отремонтировать фасады зданий и обновить покрытие площадки.

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