В центре Уфы на неделю перекроют дорогу из-за ремонта

На время проведения капремонта магистральной теплосети в Уфе частично перекроют дорогу на пересечении улиц Цюрупы и Кирова. Об этом предупредила пресс-служба городской администрации.

Ограничения вводятся с 3 по 8 сентября. В этот период проезд закроют на чётной стороне улицы Цюрупы, возле дома №82. Также с 9 по 11 сентября перекроют нечётную сторону, около дома №83. Работы по обновлению теплосетей проводит «БашРТС». Ремонтники заменят 183 погонных метра теплосетей на трубопроводы диаметром 500 миллиметров, оснащённых системой отслеживания повреждений. Компания просит горожан с пониманием отнестись к временным ограничениям и заранее продумывать свой маршрут. Напомним, 3 сентября также будут недоступны две главные парковки в Уфе. Их закроют на весь день из-за проведения праздничных мероприятий. Также сейчас закрыт для проезда участок дороги в микрорайоне Затон. Там ремонтируют дорогу. Движение перекрыто до октября.

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