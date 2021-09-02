Мэрия Уфы отменила постановление о выделении земли под строительство крематория

Однако все не так просто, само местоположение останется прежним.

Стало известно, что администрация Уфы приняла решение отменить постановление о выделении земельного участка в Новоалександровке под строительство крематория. Однако, как нам сообщили в пресс-службе мэрии, строительство будет проходить так, как и планировалось, просто на участке меньшей площадью. — Отмена постановления не означает, что крематория не будет. Сейчас пересматривается площадь участка для его строительства и благоустройства прилегающей территории. Этот участок будет меньше по площади, чем планировалось ранее. На отдельном участке будет колумбарий — объект, предназначенный для хранения урн с прахом, — разъяснили ситуацию в администрации города. Сейчас мы все объясним. Так, согласно решению Совета Городского округа от 23 декабря прошлого года №72/8, на которое и ссылаются в новом документе, в правила землепользования и застройки были внесены изменения. В частности территориальная зона участка, ограниченная улицей Энергетиков, бывшим поселком Новоалександровка и территорией ОАО «Башнефть-Новоил», где и планировалось строительство крематория, скорректирована с КП-2 (коммерческо-производственная зона) на СП-1 (специализированная зона). Это означает, что теперь разрешение на строительство крематория не требуется, так как вид «Ритуальная деятельность» является одним из разрешенных видов использования земли на территориальной зоне СП-1. Напомним, что власти Уфы уже также утвердили проект строительства крематория, против которого выступали житие ближайших домов еще в 2020 году.

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