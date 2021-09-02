Мэрия Уфы из-за банкротства МУП УИС может потерять три административных здания

В 2017 году эти здания передали МУП «Уфимские инженерные сети» (МУП УИС) в хозяйственное ведение, а предприятие заложило их в банке для получения кредита, сообщает «Коммерсантъ».
Под угрозой оказались три здания: дом на проспекте Октября, 56/3, где находится управление земельных и имущественных отношений и центр «Мои документы», здание на улице Орловской, 33, в котором расположились управления образования и социальной политики мэрии, а также научно-информационно-методический центр, и объект на Комсомольской, 79 с центром детского творчества «Глобус» и центром помощи «Семья».
Сейчас МУП УИС проходит процедуру банкротства. Управляющий планирует продать активы предприятия, в том числе и эти три объекта. В мае городская мэрия подала иск в арбитражный суд Башкирии, чтобы признать недействительными контракты о переходе зданий в ведение теплоснабжающей компании. Иск был удовлетворён, но апелляционная инстанция отменила решение суда после жалоб кредиторов и самого МУП УИС. Кроме того, как отметили в апелляционном суде, предприятие оставило банку здания под залог после согласия уфимской администрации.
По словам внешнего управляющего МУП УИС Дмитрия Молина, объекты будут выстелены на аукцион после получения согласия от залогодержателя.
По данным СПАРК, МУП УИС зарегистрировано в 2012 году. Компания занимается распределением пара и горячей воды (тепловой энергии). В отношении предприятия было возбуждено 44 исполнительных производства, из них сейчас действует одно. Также на учреждение подавали 390 исков в арбитражный суд.