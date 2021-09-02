Мэрия Уфы из-за банкротства МУП УИС может потерять три административных здания

Сейчас МУП УИС проходит процедуру банкротства. Управляющий планирует продать активы предприятия, в том числе и эти три объекта. В мае городская мэрия подала иск в арбитражный суд Башкирии, чтобы признать недействительными контракты о переходе зданий в ведение теплоснабжающей компании. Иск был удовлетворён, но апелляционная инстанция отменила решение суда после жалоб кредиторов и самого МУП УИС. Кроме того, как отметили в апелляционном суде, предприятие оставило банку здания под залог после согласия уфимской администрации.