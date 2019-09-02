В Уфе после масштабной реконструкции открылась полилингвальная школа №44

Сегодня во всех школах Уфы прозвучали первые звонки, знаменовавшие начало нового учебного года. Такой же торжественный звонок прозвенел в школе №44 после двухлетнего перерыва на реконструкцию. Учебное заведение обновилось не только снаружи, но и содержанием – одной из первых в республике получила статус полилингвальной многопрофильной школы.

Благодаря усилиям группы компаний “СУ-10”, которая занималась реконструцией школы, здание 1937 года постройки получило новое дыхание. Для этого строителям пришлось снести часть старого здания и возвести три новых корпуса. Заработали три спортзала, оснащенные душевыми кабинками и удобными раздевалками. В яркой цветовой гамме по-новому заиграли актовый зал, зал хореографии, тренажерный и обеденные залы, школьный музей. Самая большая гордость школы, все же, наличие четырех лингафонных кабинетов, где дети будут изучать иностранные языки.

- Такие кабинеты есть только у ведущих вузов страны, - подчеркивают директор школы Азат Батыршин.

Образовательный процесс в полилингвальной школе построен с уклоном на изучение иностранных языков. Для этого основные предметы, как математика, химия, биология будут преподаваться на английском языке. Музыка и окружающий мир – на башкирском. Кроме того, дети смогут изучать немецкий, французский, турецкий и китайский. Для этой цели закуплены современные оборудования – интерактивные доски, панели, цифровые лаборатории в общей сложности за 100 млн рублей. Общая сумма контракта составила 518,4 млн рублей.

- Сегодняшний праздник – значимый и величественный для всех нас. Для нашего предприятия этот объект юбилейный. За 18 лет работы мы сдаем к 1 сентябрю 20-ю школу. Вашу школу мы преобразили и построили буквально за полтора года, и она приняла такой прекрасный вид. Я думаю, что в таких условиях вы с первого класса будете учиться только на “отлично”, - отметил в своем приветственном выступлении генеральный директор группы компаний “СУ-10” Валерий Мансуров.