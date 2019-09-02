В пригороде Уфы проведут торги по продаже земли под частные дома
Вчера, 13:13ГородТатьяна МайороваФото: Артур Салимов/ Mkset.ru
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Речь идет об участках в деревнях Самохваловка и Нагаево.
Администрация Уфы объявила о проведении торгов по продаже земельных участков под индивидуальное жилое строительство.
По уточненным данным, речь идет о семи участках, пять из них располагаются в деревне Самохваловка Калининского района, а два – в селе Нагаево.
Описание лотов и возможность подать заявку есть на сайте столичного управления земельных и имущественных отношений.
Заявки на участие в торгах можно подать до 30 сентября, аукцион назначен на 4 октября.
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