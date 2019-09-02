В пригороде Уфы проведут торги по продаже земли под частные дома

Администрация Уфы объявила о проведении торгов по продаже земельных участков под индивидуальное жилое строительство.

По уточненным данным, речь идет о семи участках, пять из них располагаются в деревне Самохваловка Калининского района, а два – в селе Нагаево.

Описание лотов и возможность подать заявку есть на сайте столичного управления земельных и имущественных отношений.