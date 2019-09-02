Улицы Уфы оснастят новыми камерами и кнопками вызова экстренных служб

Госкомитет Башкирии по мониторингу социально-экономического развития назначил торги на выполнение работ «по построению сегментов государственной мультисервисной сети». Об этом сообщает РБК-ТВ со ссылкой на портал госзакупок.

Как следует из техзадания, подрядчику нужно будет оснащать остановочные павильоны беспроводным интернетом WiFi и кнопки вызова экстренных служб.

Вдобавок станет масштабнее и система интеллектуального видеонаблюдения на улицах города. Уже в ближайшее время на улице Ленина и в микрорайоне Инорс должны быть подключены к единой сети 951 камера.

На эти цели из бюджета Башкирии планируется выделить 134,64 млн рублей.