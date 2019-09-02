Улицы Уфы оснастят новыми камерами и кнопками вызова экстренных служб
Вчера, 17:38ГородТатьяна МайороваФото: ufacity.info
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Появится также гораздо больше остановок с бесплатным и беспроводным интернетом WiFi.
Госкомитет Башкирии по мониторингу социально-экономического развития назначил торги на выполнение работ «по построению сегментов государственной мультисервисной сети». Об этом сообщает РБК-ТВ со ссылкой на портал госзакупок.
Как следует из техзадания, подрядчику нужно будет оснащать остановочные павильоны беспроводным интернетом WiFi и кнопки вызова экстренных служб.
Вдобавок станет масштабнее и система интеллектуального видеонаблюдения на улицах города. Уже в ближайшее время на улице Ленина и в микрорайоне Инорс должны быть подключены к единой сети 951 камера.
На эти цели из бюджета Башкирии планируется выделить 134,64 млн рублей.
Торги назначены на 11 сентября.
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