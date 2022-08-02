Уфимка показала новые разрушения в парке «Южный», который открывал Хабиров

Напомним и о том, что парк имени башкирского поэта Равиля Бикбаева в микрорайоне Южный в Уфе с самого открытия не покидает как минимум страницы сайта Mkset и социальных сетей. Началось все с того, что едва открытый парк собрал настоящее бинго по недочетам даже после его открытия. И это лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Позже внимательные уфимцы нашли и многочисленные ошибки допущенные в надписях на государственном языке — башкирском. Примечательно, что по данному факту прокуратура инициировала проверку.