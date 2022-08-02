Уфа получит на обустройство туристического центра 215 миллионов рублей

Уфа получит на обустройство туристического центра 215 миллионов рублей
Уфа получит на обустройство туристического центра 215 миллионов рублей
Вчера, 09:31ГородЭлина СайфрановаФото: 1MI
Средства поступят из федерального бюджета, сообщает мэр Уфы Ратмир Мавлиев.

Уфе из федерального бюджета будет выделено 215 миллионов рублей для создания единого туристического пространства. Как уточняет мэр Уфы Ратмир Мавлиев, город оказался в числе победителей проектов Ростуризма по обустройству туристических центров.

Так, создание единого туристического пространства подразумевает навигацию, архитектурную подсветку, доступной среди и так далее.

Ранее мы рассказывали, что туристический код разрабатывался командой архитектурного бюро «КБ 11» в качестве генерального подрядчика и координатора. Кроме того, применялись наработки дизайнера Артемия Лебедева, который в начале июня посещал столицу Башкирии.

Отметим, что границы туристического центра в 97,2 га мэр города утвердил еще 1 июля. Так, на территории размещены 34 объекта, среди которых «Арт-квадрат», Гостиный двор, сквер Ленина, Площадь двух фонтанов, площадь памятника Салавату Юлаеву, сад имени Салавата Юлаева, Уфимский амфитеатр, Советская площадь, Монумент дружбы.

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