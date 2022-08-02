Мавлиев назвал катастрофой безопасность дорог после вопиющего ДТП в Уфе

Мавлиев назвал катастрофой безопасность дорог после вопиющего ДТП в Уфе
Мавлиев назвал катастрофой безопасность дорог после вопиющего ДТП в Уфе
Вчера, 12:40ГородЭлина СайфрановаФото: МВД Башкирии
Ратмир Мавлиев прокомментировал смертельное ДТП на пешеходном переходе в Уфе и раскритиковал водителей, которые отвлекаются за рулем.

Сегодня, 2 августа, на оперативном совещании в мэрии города Ратмир Мавлиев прокомментировал смертельное ДТП, которое произошло 27 июля на перекрестке улиц Софьи Перовской и Авроры. В частности, произошедшее мэр города назвал «чудовищной трагедией» и отметил, что « в мирное время гибнут и дети и взрослые еще и на пешеходных переходах».

— Сейчас хочу обратиться ко всем водителям: «Дорога ошибок не прощает» и мы все это понимаем. Особенно сегодня множество людей отвлекаются сидя за рулем на мобильные телефоны, слушают музыку, настраивают навигацию, что собственно и приводит к таким ДТП, Ратмир Мавлиев.

Кроме того, по информации начальника отдела ГИБДД по Уфе Равиль Бикбулатов, на месте ДТП, а именно напротив дома № 29 по улице Софьи Перовской был произведен демонтаж 6 един и подрезка хвойных насаждений, которые ограничивали видимость светофорных объектов. Было также выявлено отсутствие дублирующих дорожных знаков пешеходных переходов над проезжей частью, ограничивающих пешеходных ограждении и горизонтальной дорожной разметки. Помимо этого, изменения были внесены в режим работы светофорных объектов.

Напомним, что в ДТП 27 июля погибла 39-летняя женщина и ее 4-летний сын. Так, в отношении 28-летней Дарьи С. возбуждено уголовное дело по части 5, статьи 264 УК РФ. По решению суда девушка до 27 сентября находится по домашним арестом.

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