Мавлиев назвал катастрофой безопасность дорог после вопиющего ДТП в Уфе

Сегодня, 2 августа, на оперативном совещании в мэрии города Ратмир Мавлиев прокомментировал смертельное ДТП, которое произошло 27 июля на перекрестке улиц Софьи Перовской и Авроры. В частности, произошедшее мэр города назвал «чудовищной трагедией» и отметил, что « в мирное время гибнут и дети и взрослые еще и на пешеходных переходах».
— Сейчас хочу обратиться ко всем водителям: «Дорога ошибок не прощает» и мы все это понимаем. Особенно сегодня множество людей отвлекаются сидя за рулем на мобильные телефоны, слушают музыку, настраивают навигацию, что собственно и приводит к таким ДТП, Ратмир Мавлиев.
Кроме того, по информации начальника отдела ГИБДД по Уфе Равиль Бикбулатов, на месте ДТП, а именно напротив дома № 29 по улице Софьи Перовской был произведен демонтаж 6 един и подрезка хвойных насаждений, которые ограничивали видимость светофорных объектов. Было также выявлено отсутствие дублирующих дорожных знаков пешеходных переходов над проезжей частью, ограничивающих пешеходных ограждении и горизонтальной дорожной разметки. Помимо этого, изменения были внесены в режим работы светофорных объектов.
Напомним, что в ДТП 27 июля погибла 39-летняя женщина и ее 4-летний сын. Так, в отношении 28-летней Дарьи С. возбуждено уголовное дело по части 5, статьи 264 УК РФ. По решению суда девушка до 27 сентября находится по домашним арестом.