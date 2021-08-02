В Уфе открыли часть улиц Комсомольской и Галле после ремонта

Напомним, реконструкция улицы Комсомольской проводится с 2019 года в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Поскольку эта дорога является сложным объектом, планировалось, что работы будут длиться три года и завершиться в конце этого года. Однако власти поручили открыть проезжие части до начала учебного года. Участок Комсомольской, ограниченный бульваром Хадии Давлетшиной и улицей имени Города Галле, открыли ко Дню города, 12 июня.