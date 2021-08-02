Транспортную развязку на Заки Валиди 15 августа откроют для технического проезда

Подрядчик, «Уралмостострой филиал Мостотряд № 30», должен закончить строительно-монтажные работы до 15 августа. Но и после этого работа будет кипеть – будут проводиться работы по реконструкции съездов. Напомним, в прошлую пятницу 29 июля на оперативном совещании в администрации Уфы начальник Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Константин Паппе озвучил информацию о том, что запустить движение по путепроводу и демонтировать светофор на проспекте Салавата Юлаева получится 15 августа. После демонтажа светофора рабочие займутся реконструкцией съездов транспортной развязки.