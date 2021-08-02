Транспортную развязку на Заки Валиди 15 августа откроют для технического проезда

Работы по реконструкции автомобильной развязки по улице Заки Валиди подходят к финальной стадии. Дорога превратится из 4 в 6-полосную. Автомобильное движение по ней возобновится совсем скоро, хотя пока это будет лишь технический проезд. Технический проезд откроют 15 августа, полностью транспортную развязку обещают сдать к 1 сентября.
Подрядчик, «Уралмостострой филиал Мостотряд № 30», должен закончить строительно-монтажные работы до 15 августа. Но и после этого работа будет кипеть – будут проводиться работы по реконструкции съездов. Напомним, в прошлую пятницу 29 июля на оперативном совещании в администрации Уфы начальник Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Константин Паппе озвучил информацию о том, что запустить движение по путепроводу и демонтировать светофор на проспекте Салавата Юлаева получится 15 августа. После демонтажа светофора рабочие займутся реконструкцией съездов транспортной развязки.
Напомним, ремонт транспортной развязки на пересечении улицы Заки Валиди и проспекта Салавата Юлаева стал новогодним подарком для уфимцев, которые вернувшись с каникул 8 января окунулись в пробки еще хлеще предновогодних.
Однако работы по реконструкции подрядчику удалось завершить раньше заявленного срока. Как того и требовал глава Башкирии. Произошло это несмотря на то, что строители предупреждали о том, что завершить реконструкцию и открыть движение по путепроводу вряд ли получится, обозначали они сроки сдачи вплоть до ноября-декабря 2021 года.