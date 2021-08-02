Транспортную развязку на Заки Валиди 15 августа откроют для технического проезда

Транспортную развязку на Заки Валиди 15 августа откроют для технического проезда
Транспортную развязку на Заки Валиди 15 августа откроют для технического проезда
Вчера, 15:55ГородИрина ДеревянчукФото: Администрация Уфы
Светофор на проспекте Салавата Юлаева также планируют демонтировать уже в середине августа.

Работы по реконструкции автомобильной развязки по улице Заки Валиди подходят к финальной стадии. Дорога превратится из 4 в 6-полосную. Автомобильное движение по ней возобновится совсем скоро, хотя пока это будет лишь технический проезд. Технический проезд откроют 15 августа, полностью транспортную развязку обещают сдать к 1 сентября.

Подрядчик, «Уралмостострой филиал Мостотряд № 30», должен закончить строительно-монтажные работы до 15 августа. Но и после этого работа будет кипеть – будут проводиться работы по реконструкции съездов. Напомним, в прошлую пятницу 29 июля на оперативном совещании в администрации Уфы начальник Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Константин Паппе озвучил информацию о том, что запустить движение по путепроводу и демонтировать светофор на проспекте Салавата Юлаева получится 15 августа. После демонтажа светофора рабочие займутся реконструкцией съездов транспортной развязки.

Напомним, ремонт транспортной развязки на пересечении улицы Заки Валиди и проспекта Салавата Юлаева стал новогодним подарком для уфимцев, которые вернувшись с каникул 8 января окунулись в пробки еще хлеще предновогодних.

Однако работы по реконструкции подрядчику удалось завершить раньше заявленного срока. Как того и требовал глава Башкирии. Произошло это несмотря на то, что строители предупреждали о том, что завершить реконструкцию и открыть движение по путепроводу вряд ли получится, обозначали они сроки сдачи вплоть до ноября-декабря 2021 года.

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