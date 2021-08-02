Мэрия Уфы предложила горожанам самим решить судьбу площади перед Дворцом спорта

Мэрия Уфы предложила горожанам самим решить судьбу площади перед Дворцом спорта
Мэрия Уфы предложила горожанам самим решить судьбу площади перед Дворцом спорта
Вчера, 21:32ГородАлександра КонстантиноваФото: SportInRoB/wikipedia.org
Решение благоустроить площадь было принято после многочисленных просьб уфимцев.

В Уфе закрыли стихийную парковку перед Дворцом спорта после жалоб горожан. Кроме того, власти предложили уфимцам самим выбрать вариант благоустройства площади, сообщила пресс-служба администрации города.

Местные жители утверждали, что на площади ежедневно скапливались большегрузы, из-за чего на этом участке постоянно стоял шум двигателей, чувствовался запах выхлопных газов, а асфальт пачкался маслянистыми и бензиновыми разводами. Кроме того, из-за хаотичного расположения автомобилей здесь не раз происходили ДТП.

Площадь перекрыли временными барьерами, но ограждения начали убирать для пешеходов, велосипедистов и семей с колясками. В мэрии отметили, что уфимцы просили закрыть парковку с 2019 года.

Сейчас власти планируют благоустроить площадь, и уже есть несколько вариантов реконструкции. Однако горожане могут предложить свои идеи оформления площади. Их можно присылать на адрес электронной почты мэрии: cityadm@ufacity.info. Самые популярные предложения вынесут на голосование в социальных сетях и на официальном сайте городской администрации.

Напомним, уфимцы предложили создать на этом месте зеленый сквер для прогулок, а также поставить на нем портреты или бюсты именитых башкирских спортсменов. Обращения они оставили на личной странице Радия Хабирова.

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