Мэрия Уфы предложила горожанам самим решить судьбу площади перед Дворцом спорта

В Уфе закрыли стихийную парковку перед Дворцом спорта после жалоб горожан. Кроме того, власти предложили уфимцам самим выбрать вариант благоустройства площади, сообщила пресс-служба администрации города.
Местные жители утверждали, что на площади ежедневно скапливались большегрузы, из-за чего на этом участке постоянно стоял шум двигателей, чувствовался запах выхлопных газов, а асфальт пачкался маслянистыми и бензиновыми разводами. Кроме того, из-за хаотичного расположения автомобилей здесь не раз происходили ДТП.
Площадь перекрыли временными барьерами, но ограждения начали убирать для пешеходов, велосипедистов и семей с колясками. В мэрии отметили, что уфимцы просили закрыть парковку с 2019 года.
Сейчас власти планируют благоустроить площадь, и уже есть несколько вариантов реконструкции. Однако горожане могут предложить свои идеи оформления площади. Их можно присылать на адрес электронной почты мэрии: cityadm@ufacity.info. Самые популярные предложения вынесут на голосование в социальных сетях и на официальном сайте городской администрации.
Напомним, уфимцы предложили создать на этом месте зеленый сквер для прогулок, а также поставить на нем портреты или бюсты именитых башкирских спортсменов. Обращения они оставили на личной странице Радия Хабирова.