Мэрия Уфы предложила горожанам самим решить судьбу площади перед Дворцом спорта

Сейчас власти планируют благоустроить площадь, и уже есть несколько вариантов реконструкции. Однако горожане могут предложить свои идеи оформления площади. Их можно присылать на адрес электронной почты мэрии: cityadm@ufacity.info. Самые популярные предложения вынесут на голосование в социальных сетях и на официальном сайте городской администрации.