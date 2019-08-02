Железные аргументы: в Уфе назревает новый скандал вокруг сноса гаражей

Серьезная проблема назревает, похоже, в Кировском районе Уфы. Владельцы почти 800 гаражей в гаражном кооперативе категорически не согласны с требованием властей освободить землю, которая нужна, по словам представителей власти, для возведения социальных объектов. Подробности сообщили журналисты программы «Вести-Башкортостан».

Пикантность ситуации заключается в том, что речь идет о гараже, который появился на вполне законных основаниях. Он был создан в середине 70-х годов прошлого века, места предоставляли тогда ветеранам войны, труда и заслуженным деятелям культуры и искусств. Они вносили вступительные взносы, делили общие затраты. В этом кооперативе всегда царил порядок.

Договор аренды был перезаключен в 2010 году. Тогда чиновники внесли в него условие, на которое, судя по всему владельцы гаражей не обратили особого внимания: земля должна быть освобождена по первому требованию властей. И вот этот день настал. Причем снос гаражей власти намерены провести за счет их владельцев без возмещения затрат и предоставления другого земельного участка.

При остром недостатке парковочных мест в городе такое положение дел может спровоцировать появление нового очага напряженности в Уфе. в случае отказа подчиниться распоряжению властей Кировский муниципалитет намерен обратиться в суд.

Похожая ситуация не так давно, кстати, была в микрорайоне Сипайлово.