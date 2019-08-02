В центре Уфы на два дня перекроют одну из оживленных улиц
Вчера, 16:57ГородТатьяна МайороваФото: Кристина Дейнеко/ Mkset.ru
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Улица Воровского частично станет не доступна для транспорта.
Начиная с сегодняшнего дня, со 2 августа, будет частично закрыта для транспорта улица Воровского. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.
Будет перекрыт участок улицы от перекрестка с улицей Мингажева возле дома №39 до встречи с улицей Новокустарной у дома № 1Г.
Аварийно-восстановительные работы продлятся до полудня 4 августа
Автомобилистов с учетом этих обстоятельств попросили планировать маршрут заранее.
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