Двухэтажная Уфа в северной части города сдает позиции высоткам
Вчера, 14:31ГородТатьяна МайороваФото: Артур Салимов/ Mkset.ru
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Целый квартал двухэтажных домов в Черниковке будет снесен под новую застройку.
Накануне, 1 августа, стало известно, что администрация Уфы дала разрешение Инвестиционно-строительному комитету на разработку проектов планировки и межевания целого квартала общей площадью в 20,8 гектара, расположенного между улицами Победы, Нежинской, Интернациональной и Ульяновых. Об этом сообщается на сайте мэрии Уфы.
Сейчас пока основная часть этого квартала застроена двухэтажными жилыми домами, немалая часть которых пребывает в аварийном состоянии. Такое состояние старых двухэтажек, кстати, характерно для Черниковки. Медиакорсеть раньше писала об этом.
Вместо «черниковских трущоб» городские власти планируют построить малоэтажные дома от двух до шести этажей, а рядом с ними - объекты социального и культурного значения.
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