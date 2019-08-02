Двухэтажная Уфа в северной части города сдает позиции высоткам

Накануне, 1 августа, стало известно, что администрация Уфы дала разрешение Инвестиционно-строительному комитету на разработку проектов планировки и межевания целого квартала общей площадью в 20,8 гектара, расположенного между улицами Победы, Нежинской, Интернациональной и Ульяновых. Об этом сообщается на сайте мэрии Уфы.

Сейчас пока основная часть этого квартала застроена двухэтажными жилыми домами, немалая часть которых пребывает в аварийном состоянии. Такое состояние старых двухэтажек, кстати, характерно для Черниковки. Медиакорсеть раньше писала об этом.