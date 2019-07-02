В Уфе с введением карты «Алга» внезапно подорожал проезд в общественном транспорте

С 1 июля в частных маршрутках увеличилась стоимость проезда. Если раньше поездка обходилась в 20 рублей, то сейчас нужно отдать 25, опять же, маршрутки, проезд в которых буквально неделю назад стоил 25 рублей, сегодня обходится в 30 рублей.