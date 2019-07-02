В Уфе с введением карты «Алга» внезапно подорожал проезд в общественном транспорте
2 июля, 13:33ГородЗлата ЗуковичФото: Медиахолдинг 1Mi
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Стоимость увеличилась на пять рублей.
С 1 июля в частных маршрутках увеличилась стоимость проезда. Если раньше поездка обходилась в 20 рублей, то сейчас нужно отдать 25, опять же, маршрутки, проезд в которых буквально неделю назад стоил 25 рублей, сегодня обходится в 30 рублей.
В Госкомтрансе обещали разобраться с вопросом.
Напомним, что с 1 июля автобусы обязали перейти на использование контрольно-кассовой техники, однако, чуда не произошло и весь транспорт не успели снабдить терминалами.
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