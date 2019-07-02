В Уфе оштрафуют водителей за игнорирование автомобилей скорой
2 июля, 17:00ГородЗлата ЗуковичФото: Медиахолдинг1Mi
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2 июля в Уфе будут ловить водителей, не пропускающих автомобили «скорой», сообщили в пресс-службе ГИБДД по Башкирии.
Госавтоинспекция республики начинает в городе операцию «Спецсигнал».
До конца недели машины ДПС, медицинских и других экстренных служб будут периодически проезжать по улицам столицы с включёнными проблесковыми маячками и сиреной. Проигнорировавших сигнал автолюбителей инспекторы остановят и оштрафуют. Нарушители лишатся пятисот рублей или прав на срок до трёх месяцев.
Ранее мы писали о том, как из-за крупного форума безопасности в Уфе не пропустили "скорую" из-за того, что сотрудники ГИБДД "дали зеленый" правительственной колонне.
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