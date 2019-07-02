В Уфе не успели оснастить все автобусы терминалами для оплаты картой «Алга»

Сегодня, 2 июля, на оперативном совещании в администрации Уфы обсудили реализацию пилотного проекта оплаты за проезд транспортной картой «Алга».

Как сообщил главный специалист отдела организации перевозок столичного Управления транспорта и связи Андрей Коновалов, с 1 июля к проекту присоединились все пассажирские перевозчики за исклчением компании «Уфа-лайн». По его словам, возникли трудности с оснащением автобусов терминалами для приема оплаты через карту «Алга» из-за их нехватки. Поэтому кое-где оплата принимается наличными.

— По мере поступления терминалов они будут установлены во всех транспортных средствах, участвующих в проекте, — сообщил Андрей Коновалов.

Он также сообщил, что по городу проводится установка расписания движения маршрутов негосударственных перевозчиков. За минувшую неделю было размещено 19 таких табличек.

Напомним, с 1 июля вступит в силу федеральный закон, согласно которому весь общественный транспорт должен вести расчеты только с использованием кассовых аппаратов. Речь о единой транспортной карте в Башкирии зашла в начале марта текущего года. Далее, до 10 июня, вся республика выбирала название новой транспортной карте.

Стоит отметить, что единой транспортной картой можно пользоваться только на маршрутах городского общественного транспорта и пригородного сообщения с транспортными терминалами. Обо всех видах транспорта речь не идет. Пополнить карты можно как онлайн, так и на крупных остановочных пунктах.