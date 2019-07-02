В многоэтажках Уфы установят новые системы видеонаблюдения

Сегодня, 2 июля, на оперативном совещании в администрации Уфы вице-мэр Ильгиз Насыртдинов рассказал о реализации нового инвестиционного проекта по установке новых систем видеонаблюдения в многоквартирных домах башкирской столицы.

По его словам, проект предложен компанией "Уфанет", его стоимость 1 млрд 980 млн рублей.

По задумке авторов проекта, планируется утсановить одну видеокамеру над подъездом и две видеокамеры - на фасаде многоэтажек.