В многоэтажках Уфы установят новые системы видеонаблюдения
2 июля, 10:37ГородТатьяна МайороваФото: скриншот видео./ ufacity.info
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Это не должно отразиться на оплате жильцов за проживание.
Сегодня, 2 июля, на оперативном совещании в администрации Уфы вице-мэр Ильгиз Насыртдинов рассказал о реализации нового инвестиционного проекта по установке новых систем видеонаблюдения в многоквартирных домах башкирской столицы.
По его словам, проект предложен компанией "Уфанет", его стоимость 1 млрд 980 млн рублей.
По задумке авторов проекта, планируется утсановить одну видеокамеру над подъездом и две видеокамеры - на фасаде многоэтажек.
Жильцы получат доступ к подъездной видеокамере из своих квартир. При этом это никак не отразится на уровне оплаты за услуги домофона.
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