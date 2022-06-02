Проезд в трамваях и троллейбусах Уфы подорожал на восемь рублей с 1 июня

Проезд в трамваях и троллейбусах Уфы подорожал на восемь рублей с 1 июня
Проезд в трамваях и троллейбусах Уфы подорожал на восемь рублей с 1 июня
Вчера, 09:59ГородИрина ДеревянчукФото: МУЭТ Уфы
Новые тарифы установила мэрия Уфы, постановление за подписью мэра опубликовано на сайте администрации Уфы 1 июня.

Вслед за повышением тарифов на оплату проезда в автомобильном общественном транспорте, стоимость проезда выросла и для электротранспорта. Теперь проезд на трамвае или троллейбусе составит:

  • 30 рублей за наличный расчет или же при оплате банковской карте;
  • 25 рублей при оплате «электронной пластиковой картой» (судя по всему речь идет о карте «АЛГА»;
  • 15 рублей по карте школьника.

А пока на поездки в трамваях и троллейбусах растут цены их дальнейшая судьба в Уфе покрыта туманом. Напомним, МУЭТ — предприятие-банкрот. Его конкурсный управляющий Данил Рыбалко продолжительное время пытается обратить внимание городской администрации на проблему электротранспорта, на которую власти закрывали глаза, видимо, не осознавая масштабы возможных последствий ситуации на муниципальном предприятии и электротранспорта в Уфе как такового. Известно, что сейчас ситуацию в МУЭТ проверяют надзорные органы, а именно прокуратура.

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