Проезд в трамваях и троллейбусах Уфы подорожал на восемь рублей с 1 июня

А пока на поездки в трамваях и троллейбусах растут цены их дальнейшая судьба в Уфе покрыта туманом. Напомним, МУЭТ — предприятие-банкрот. Его конкурсный управляющий Данил Рыбалко продолжительное время пытается обратить внимание городской администрации на проблему электротранспорта, на которую власти закрывали глаза, видимо, не осознавая масштабы возможных последствий ситуации на муниципальном предприятии и электротранспорта в Уфе как такового. Известно, что сейчас ситуацию в МУЭТ проверяют надзорные органы, а именно прокуратура.