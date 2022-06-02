В Уфе в багаже пассажира из Турции обнаружили 10 тысяч кровососущих кольчатых червей

В Уфе в багаже пассажира из Турции обнаружили 10 тысяч кровососущих кольчатых червей
В Уфе в багаже пассажира из Турции обнаружили 10 тысяч кровососущих кольчатых червей
Вчера, 09:20ГородИрина ДеревянчукФото: 900igr.net
Мужчина пытался ввезти в Уфу 10 тысяч медицинских пиявок, однако не имел на то соответствующих документов.

Специалисты Россельхознадзора зафиксировали 10 тысяч крайне экстравагантных пассажиров из Турции в уфимском аэропорту. Все они поместились в чемодане гражданина, который привез их из Турции. Однако у 10 тысяч медицинских пиявок не нашлось законных оснований на пребывание в России и в частности в Уфе в виде разрешения на ввоз и ветеринарных сопроводительных документов.

Всех неудавшихся кровососущих резидентов из Турции во избежание заноса и распространения заразных болезней, опасных как для человека так и для животных, изъяли у мужчины и направили на утилизацию.

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