В Уфе улица Ленина на День города будет полностью пешеходной

В Уфе празднование Дня города пройдет 12 июня. Концепция празднования включает в себя три проекта в парке Кашкадан, на улице Ленина и в парке имени Гафури, сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, на улице Ленина с 10 утра и до 2 часов дня пройдет фестиваль «Уфа-праздничная». Отмечается, что в это время улица будет полностью пешеходной, а на перекрестке улиц Ленина и Пушкина будет установлена сцена, на которых выступят уличные театр Москвы, Питера, Перми и Уфы. К тому же, в рамках фестиваля будут организованы мастер-классы по войлоку и дереву, современному танцу. Также Уфимцев ждут: фотозоны, выставки художников и ретро автомобилей, показательные выступления спортсменов, презентация молодежных субкультур, современных танцев, военно-патриотических клубов и поисковых отрядов. Далее, в сквере Ленина состоится выставка лучших скульптур из дерева, а у фонтана «Семь девушек» организуют этнозону. Напомним, что 12 июня Уфа отмечает 100-летний юбилей своего столичного статуса.

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