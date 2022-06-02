В Уфе новый центр спортивной гимнастики получил имя спортсменки Светланы Хоркиной

В Уфе новый центр спортивной гимнастики получил имя спортсменки Светланы Хоркиной
В Уфе новый центр спортивной гимнастики получил имя спортсменки Светланы Хоркиной
Вчера, 17:47ГородАзамат НуховФото: Photobank Ura Media / 1MI
О присвоении центру имени олимпийской чемпионки сообщил глава региона Радий Хабиров

Центр спортивной гимнастики в Уфе получил имя олимпийской чемпионки Светланы Хоркиной. Об этом в ходе церемонии открытия спортивного объекта сообщил глава региона Радий Хабиров.

Как отметил Радий Хабиров, перед открытием спортивного центра у него состоялся долгий разговор со спортсменкой, в ходе которого глава республики признался, что для Башкирии будет большим счастьем, центр получит имя Светланы Хоркиной.

Строительство спортивного центра стартовало на улице Авроры в Уфе в 2019 году. Всего в ходе строительства было выделено 848,5 млн рублей.

Напомним, несколькими неделями ранее стало известно об открытии в Уфе новой хоккейной арены. Сообщается, что в новом спортивном комплексе могут заниматься не только хоккеем, но также и другими видами спорта.

Также ранее родители воспитанников футбольного клуба «Уфа» обратились к республиканским властям с просьбой сохранить клуб. По их словам от того, будет ли сохранен клуб или нет, зависит будущее тысяч его юных воспитанников.

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