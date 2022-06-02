«Мы с этой проблемой живём»: Мавлиев высказался о карстовых провалах в Уфе

«Мы с этой проблемой живём»: Мавлиев высказался о карстовых провалах в Уфе
«Мы с этой проблемой живём»: Мавлиев высказался о карстовых провалах в Уфе
Вчера, 12:11ГородАзамат НуховФото: Диана Юндина / 1MI
Об особенностях рельефа местности в столице республики сити-менеджер высказался в ходе пресс-конференции 2 июня

В рамках пресс-конференции 2 июня мэр города ответил на вопрос о карстовых провалах в столице республики.

По словам мэра, городские власти стараются работать с данной проблемой на опережение.

— Мы с этой проблемой живем, — резюмировал Ратмир Мавлиев.

Напомним, в начале мая жители Башкирии поделились фотографиями карстового провала, чей диаметр превышает шесть метров. Также ранее в Уфе во внезапно возникшие карстовые провалы неоднократно попадали автомобили, некоторые из которых не найдены по сей день.

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