«Мы с этой проблемой живём»: Мавлиев высказался о карстовых провалах в Уфе

Напомним, в начале мая жители Башкирии поделились фотографиями карстового провала, чей диаметр превышает шесть метров. Также ранее в Уфе во внезапно возникшие карстовые провалы неоднократно попадали автомобили, некоторые из которых не найдены по сей день.