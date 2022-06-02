Мужчина устроивший стрельбу во дворе в День защиты детей в Уфе задержан и сожалеет

Мужчина устроивший стрельбу во дворе в День защиты детей в Уфе задержан и сожалеет
Мужчина устроивший стрельбу во дворе в День защиты детей в Уфе задержан и сожалеет
Вчера, 16:46ГородИрина ДеревянчукФото: скриншот записи с камер Уфанет
О том, что 21-летнего мужчину который вчера изрядно напугал жителей задержали, а его пистолет направили на экспертизу сообщила пресс-служба МВД по Башкирии 2 июня.

Правоохранители оперативно установили личность стрелка, который утром 1 июня устроил пальбу в густонаселенном дворе в Кузнецовском затоне Уфы по улице Геологов. Им оказался 21-летний уфимец, который не стал отпираться и признался что стрелял он, однако он сразу же сделал ремарку о том, что о своем недальновидном поступке он сожалеет.

По версии молодого человека стрелял он не для того, чтобы кого-то напугать, а для того, чтобы ознаменовать день рождения его приятеля, который собственно и праздновался по данному адресу. К слову пистолет, который приспособлен лишь под стрельбу холостыми патронами, у уфимца правоохранители изъяли и отправили на экспертизу.

Парню тем временем вменяют мелкое хулиганство и использование звуковоспроизводящих устройств на повышенной громкости, за эти поступки ему может грозить штраф от полутора до трех тысяч рублей.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, [email protected]

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: [email protected] / [email protected]

18+

Яндекс.Метрика
Регионы