Мэра Уфы возмутили туалеты «наизнанку» дома Видинеевых, который ждет благоустройства

Мэра Уфы возмутили туалеты «наизнанку» дома Видинеевых, который ждет благоустройства
Мэра Уфы возмутили туалеты «наизнанку» дома Видинеевых, который ждет благоустройства
Вчера, 11:58ГородИрина ДеревянчукФото: bashintrade.market-planning.ru/
О том что у памятника архитектуры, который является и объектом культурного наследия, не должно быть туалетов и мусорок Мавлиев заявил на пресс-конференции 2 июня.

Не так давно горевший по странным причинам доходный дом Видинеева в самом центре Уфы, по адресу улица Карла Маркса, 15, его нынешнее состояние и ближайшее будущее обсудили на большой пресс-конференции мэра Уфы Ратмира Мавлиева. Напомним, что дом Видинеевых является памятником архитектуры и объектом культурного наследия.

Сперва Мавлиев жестко высказался о том, что в таком месте не должны стоять «открытые туалеты со всеми делами», а также мусорки. Зато чуть позже прозвучала и хорошая новость, так уже через месяц должны рассмотреть проектную документацию по благоустройству Видинеевских домов.

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