Мэра Уфы возмутили туалеты «наизнанку» дома Видинеевых, который ждет благоустройства

О том что у памятника архитектуры, который является и объектом культурного наследия, не должно быть туалетов и мусорок Мавлиев заявил на пресс-конференции 2 июня.

Не так давно горевший по странным причинам доходный дом Видинеева в самом центре Уфы, по адресу улица Карла Маркса, 15, его нынешнее состояние и ближайшее будущее обсудили на большой пресс-конференции мэра Уфы Ратмира Мавлиева. Напомним, что дом Видинеевых является памятником архитектуры и объектом культурного наследия. Сперва Мавлиев жестко высказался о том, что в таком месте не должны стоять «открытые туалеты со всеми делами», а также мусорки. Зато чуть позже прозвучала и хорошая новость, так уже через месяц должны рассмотреть проектную документацию по благоустройству Видинеевских домов.

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